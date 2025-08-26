Pożar auta dostawczego na S8. Utrudnienia

Pożar na trasie S8 (Mazowieckie) Źródło: Tomasz Lipinski/Kontakt24

Do pożaru doszło około godziny 9 na odcinku trasy S8 między węzłami Lazurowa i Warszawa Zachód. - Spłonął bus, który zatrzymał się na prawym pasie jezdni w pobliżu wiaduktu ulicy Szeligowskiej - relacjonuje Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. I dodaje: - Na miejscu pracowały straż pożarna oraz policja. Przyjechała też laweta, aby usunąć zniszczony pojazd z jezdni.

Jak informuje Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, nikt nie został poszkodowany. W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy straży pożarnej. - O godzinie 10.08 ostatni zastęp powrócił do koszar - przekazuje.

Kierowców jadących w stronę Poznania czekają utrudnienia. Początkowo zablokowane były dwa pasy jezdni, a ruch odbywał się wyłącznie pasem lewym. Po godzinie 10 służby udrożniły przejazd środkowym pasem.

