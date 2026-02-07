Uciekał przed słoniami, zabił go krokodyl

Australijski kierowca najechał na krokodyla ukrywającego się w rzece Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę nieopodal rzeki Luangwa we wschodniej Zambii. Trzech mężczyzn wracających z połowu ryb do obozowiska natknęło się na stado słoni, które zmusiły ich do ucieczki. Uciekając przed słoniami, jeden z wędkarzy wskoczył do pobliskiego strumienia.

- Wtedy został zaatakowany przez krokodyla, który ugryzł go w prawe udo - powiedział dziennikarzom szef lokalnej policji Robertson Mweemba.

Śmiertelnie pogryziony przez krokodyla

Policja przekazała, że wędkarz uderzył krokodyla kijem. Gad puścił go, a mężczyźnie udało się wydostać na brzeg. Krajowy portal informacyjny ZNBC podał, że wędkarze, którzy obserwowali zdarzenie z oddali, ruszyli mężczyźnie na pomoc. Dwaj towarzysze rybaka, w tym jego młodszy brat, próbowali zatamować krwotok, ale byli bezradni wobec rozległych obrażeń.

- Próbowali zatrzymać krwawienie, ale niestety (wędkarz - red.) zmarł - przekazał Mweemba.

Krokodyle nilowe (zdjęcie poglądowe) Źródło: Shutterstock

Według obrońców przyrody w Luangwie, przepływającej przez Park Narodowy Południowej Luangwy, żyje jedna z największych populacji krokodyli nilowych w Afryce. Jak przekazała organizacja pozarządowa Resource Africa, w 2023 roku w Zambii odnotowano 26 zdarzeń śmiertelnych z udziałem zwierząt, z czego za 15 odpowiadały krokodyle.

Władze Zambii zalecają mieszkańcom i turystom zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróżowania przez obszary zamieszkiwane przez dzikie zwierzęta. Służby poinformowały, że rozważają podjęcie działań mających na celu ograniczenie śmiertelnych wypadków, między innymi poprzez budowę ogrodzeń w miejscach występowania dzikiej zwierzyny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Chciała zrobić sobie zdjęcie z dzikim kotem, została zaatakowana

Opracował Krzysztof Posytek