Świat Trzęsienie ziemi w Tybecie Matylda Dziechcińska |

To stąd mogła zejść śmiercionośna lodowo-skalna lawina Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: USGS

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Według danych niemieckiego Centrum Nauk o Ziemi GFZ Helmholtza, późnym czwartkowym wieczorem w północnym Tybecie doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,0. Wstrząs nastąpił na głębokości około 10 kilometrów, a jego epicentrum znajdowało się w regionie Nagqu. To setki kilometrów na północ od granicy nepalsko-tybetańskiej, która dzień wcześniej została dotknięta niszczycielską powodzią błyskawiczną.

Jak podała chińska państwowa agencja informacyjna Xinhua, drgania ziemi odnotowano również w środę. Zarejestrowano tam wstrząs o magnitudzie 4,7.

W związku z trudną sytuacją na granicy tybetańsko-nepalskiej, chińskie Ministerstwo Zasobów Wodnych poleciło lokalnym władzom monitorowanie jeziora zaporowego oraz opadów deszczu. Do regionu granicznego Gyirong, które został dotknięty środowym kataklizmem, skierowano zespół ekspertów oraz służby, które mają pomóc z uporaniem się ze skutkami żywiołu.

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Tybet obszarem o wysokiej aktywności sejsmicznej

Tybet jednym z obszarów o największej aktywności sejsmicznej na świecie. Regularnie dochodzi tam do trzęsień ziemi spowodowanych zderzeniem płyt tektonicznych indyjskiej i euroazjatyckiej.

Jedno z największych w ostatnich latach trzęsień ziemi, o magnitudzie 6.8, miało miejsce w styczniu 2025 roku. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w powiecie Tingri, ok. 150 km na południowy zachód od świętego dla Tybetańczyków miasta Xigaze (Shigatse), niedaleko najwyższej góry świata - Mount Everest. W katastrofie zginęło co najmniej 126 osób, a setki zostało rannych.