Świat Kolejne zagrożenie na granicy Chin i Nepalu. Nowe jezioro zaczyna się przelewać Mikołaj Stępień |

Krajobraz po powodzi w Himalajach. Nagrania z Chin Źródło wideo: Reuters/CCTV Źródło zdj. gł.: Reuters/CCTV

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Stacja CNN, powołując się na chińskie media państwowe przekazała w czwartek, że silnie dotknięty powodzią błyskawiczną na pograniczu Nepalu i Tybetu powiat Gyiroing, wciąż zagrożony jest osunięciami ziemi, lawinami błotnymi i gwałtownymi powodziami. Osunięta ziemia ma tam tworzyć między innymi niestabilne, naturalne tamy.

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Jak podała CNN najnowsze nagrania z drona wyemitowane przez państwową chińską telewizję CCTV pokazały też nowe jezioro, które powstaje w zagłębieniu po wcześniejszym osuwisku. Według CCTV, nowo utworzony zbiornik, znajdujący się w pobliżu przejścia granicznego Gyirong - po nepalskiej stronie - prawdopodobnie się powiększa.

Skutki powodzi na granicy Nepalu i Tybetu Źródło zdjęcia: Reuters/CCTV

Rośnie zagrożenie kolejną powodzią na granicy Chin i Nepalu

Nadawca podaje, że nowe jezioro zawiera około dwóch milionów metrów sześciennych wody i już zaczyna się przelewać. Przewiduje się także, że w ciągu najbliższych trzech dni napłyną do niego kolejne trzy miliony metrów sześciennych, stwarzając istotne ryzyko przerwania naturalnej tamy.

Chen Xi z lokalnego dowództwa chińskiej armii przekazał, że część oddziałów pozostaje w gotowości ze względu na ryzyko osunięć ziemi. Jak dodał, w regionie występuje również ryzyko wystąpienia kolejnej lawiny błotnej.