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Kolejne zagrożenie na granicy Chin i Nepalu. Nowe jezioro zaczyna się przelewać

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2026-08-27T070309Z_1_LWD820627082026RP1_RTRWNEV_C_8206-NEPAL-FLOODS-CHINA-0057
Krajobraz po powodzi w Himalajach. Nagrania z Chin
Źródło wideo: Reuters/CCTV
Źródło zdj. gł.: Reuters/CCTV
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Osuwiska ziemi na granicy Tybetu i Nepalu utworzyły nowe jezioro - przekazały chińskie media. Jak podkreślono, zbiornik stale się powiększa, stwarzając ryzyko wystąpienia kolejnej katastrofy na skutek przerwania naturalnej tamy.

Stacja CNN, powołując się na chińskie media państwowe przekazała w czwartek, że silnie dotknięty powodzią błyskawiczną na pograniczu Nepalu i Tybetu powiat Gyiroing, wciąż zagrożony jest osunięciami ziemi, lawinami błotnymi i gwałtownymi powodziami. Osunięta ziemia ma tam tworzyć między innymi niestabilne, naturalne tamy.

Jak podała CNN najnowsze nagrania z drona wyemitowane przez państwową chińską telewizję CCTV pokazały też nowe jezioro, które powstaje w zagłębieniu po wcześniejszym osuwisku. Według CCTV, nowo utworzony zbiornik, znajdujący się w pobliżu przejścia granicznego Gyirong - po nepalskiej stronie - prawdopodobnie się powiększa.

Skutki powodzi na granicy Nepalu i Tybetu
Skutki powodzi na granicy Nepalu i Tybetu
Źródło zdjęcia: Reuters/CCTV

Rośnie zagrożenie kolejną powodzią na granicy Chin i Nepalu

Nadawca podaje, że nowe jezioro zawiera około dwóch milionów metrów sześciennych wody i już zaczyna się przelewać. Przewiduje się także, że w ciągu najbliższych trzech dni napłyną do niego kolejne trzy miliony metrów sześciennych, stwarzając istotne ryzyko przerwania naturalnej tamy.

Chen Xi z lokalnego dowództwa chińskiej armii przekazał, że część oddziałów pozostaje w gotowości ze względu na ryzyko osunięć ziemi. Jak dodał, w regionie występuje również ryzyko wystąpienia kolejnej lawiny błotnej.

Źródło: CNN
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Tagi:
NepalChinyTybetPowódź
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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