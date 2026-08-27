Kolejne zagrożenie na granicy Chin i Nepalu. Nowe jezioro zaczyna się przelewać
Stacja CNN, powołując się na chińskie media państwowe przekazała w czwartek, że silnie dotknięty powodzią błyskawiczną na pograniczu Nepalu i Tybetu powiat Gyiroing, wciąż zagrożony jest osunięciami ziemi, lawinami błotnymi i gwałtownymi powodziami. Osunięta ziemia ma tam tworzyć między innymi niestabilne, naturalne tamy.
Jak podała CNN najnowsze nagrania z drona wyemitowane przez państwową chińską telewizję CCTV pokazały też nowe jezioro, które powstaje w zagłębieniu po wcześniejszym osuwisku. Według CCTV, nowo utworzony zbiornik, znajdujący się w pobliżu przejścia granicznego Gyirong - po nepalskiej stronie - prawdopodobnie się powiększa.
Rośnie zagrożenie kolejną powodzią na granicy Chin i Nepalu
Nadawca podaje, że nowe jezioro zawiera około dwóch milionów metrów sześciennych wody i już zaczyna się przelewać. Przewiduje się także, że w ciągu najbliższych trzech dni napłyną do niego kolejne trzy miliony metrów sześciennych, stwarzając istotne ryzyko przerwania naturalnej tamy.
Chen Xi z lokalnego dowództwa chińskiej armii przekazał, że część oddziałów pozostaje w gotowości ze względu na ryzyko osunięć ziemi. Jak dodał, w regionie występuje również ryzyko wystąpienia kolejnej lawiny błotnej.