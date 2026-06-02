Świat Nocne trzęsienie ziemi we Włoszech Oprac. Franciszek Wajdzik |

Jak podała włoska agencja prasowa Ansa, trzęsienie ziemi wystąpiło po północy w regionie Kalabria na południu Włoch. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w morzu na głębokości 250 kilometrów w rejonie wybrzeża miejscowości Amantea koło Cosenzy. Obecnie nie ma informacji o poważnych stratach materialnych.

Ludzie wybiegali z domów

Nocne wstrząsy były odczuwalne we wszystkich regionach włoskiego południa: Kalabrii, Kampanii, Apulii, Basilicacie i na Sycylii - poinformowała Ansa. W niektórych miejscowościach zaniepokojeni mieszkańcy wybiegli z domów. Obrona Cywilna w Kalabrii od razu zaczęła kontaktować się z władzami wszystkich okolicznych gmin i - jak wyjaśniła - nie otrzymała doniesień o szkodach ani próśb o pomoc.