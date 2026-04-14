Świat Niezwykłe widowisko po starcie rakiety SpaceX. Nagranie Damian Dziugieł |

Start Rakiety SpaceX obserwowany z Fayetteville (USA)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

We wtorek o godz. 5.33 czasu wschodniego z kosmodromu Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie odbył się start rakiety Falcon 9 od SpaceX. Maszyna wyniosła na niską orbitę okołoziemską 29 kolejnych satelitów służących do zapewniania internetu w ramach sieci Starlink.

Niezwykłe widowisko

Spektakularny widok, który wiązał się ze startem rakiety, oglądał w mieście Fayetteville w Karolinie Północnej Reporter24 o imieniu Piotr. Nagranie przesłał redakcji Kontaktu24. Można zobaczyć na nim długą jasną łunę rozświetlającą wczesnoranne niebo. "Spokojnie - nic nie spadało!"- napisał internauta, który film nakręcił w drodze do pracy.

Był to 26. lot pierwszego stopnia rakiety wykorzystywanej w ramach misji Starlink. Po odłączeniu się pierwszy stopień maszyny wylądował na statku-dronie nazywanym Just Read the Instructions (JRTI), który znajdował się na Oceanie Atlantyckim.

