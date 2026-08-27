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Świat

Nepal. Niszczycielska powódź na nagraniu

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Powódź błyskawiczna w Nepalu
Powódź błyskawiczna w Nepalu - nagranie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Z każdą godziną rośnie liczba ofiar katastrofalnej powodzi błyskawicznej, jaka nawiedziła obszar na granicy Tybetu i Nepalu. Na miejscu katastrofy trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Niszczycielską siłę żywiołu widać na jednym z nagrań udostępnionych przez agencję prasową Reuters.

W środę rano, w tybetańskim powiecie Gyirong, doszło do potężnej powodzi błyskawicznej. Według najnowszych informacji w katastrofie zginęły co najmniej 162 osoby, a setki uznaje się za zaginione. Jak podała agencja prasowa Reuters, z analizy zdjęć satelitarnych Planet Labs wynika, że tragedię mogło wywołać oberwanie się potężnego masywu lodowego. Wcześniej spekulowano, że powódź była wynikiem trzęsienia ziemi. Niszczycielską siłę żywiołu pokazuje nagranie udostępnione przez agencję prasową Reuters.

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Powódź w Nepalu. Nagranie

Na nagraniu widać masy błota i wody przedzierające się przez obszar na granicy Tybetu z Nepalem. Potężna fala zniszczyła wiele budynków, mostów oraz instalacji energetycznych. W katastrofie ucierpiał nie tylko tybetański powiat Gyirong, ale także nepalski dystrykt Rasuwa.

Chińskie media przekazały, że na miejscu katastrofy pracuje blisko 800 ratowników i strażaków z psami tropiącymi i dronami wyposażonymi w skanery funkcji życiowych. Zaopatrzenie do regionu dotkniętego kataklizmem dostarczają wojskowe i cywilne samoloty. Niestety, z powodu ogromnych zniszczeń na miejscu nie może pracować ciężki sprzęt.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
TybetNepalPowódź
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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