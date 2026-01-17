Limity prędkości w Kalifornii. Mają chronić... walenie

Kalifornia chce chronić walenie Źródło: 2026 Cable News Network inc. All rights reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kalifornijskie wybrzeże ma stać się bezpieczniejszym miejscem dla migrujących wielorybów. Wszystko za sprawą ograniczenia prędkości dużych statków do 20 kilometrów na godzinę. Do tej pory obowiązywało ono w niektórych regionach, ale jak przekazała stacja CNN, od przyszłego sezonu ma objąć całe wybrzeże.

Przystąpienie do projektu jest dobrowolne

Środki ochrony mają zostać wdrożone na mocy nowej ustawy podpisanej przez gubernatora stanu Gavina Newsoma. Ograniczenie prędkości statków ma charakter dobrowolny, jednak zwolennicy programu podkreślają, że liczba firm żeglugowych przystępujących do inicjatywy systematycznie rośnie.

- Najczęściej słyszymy, że jeśli strefy ograniczenia prędkości są uwzględniane w harmonogramach z odpowiednim wyprzedzeniem, firmy chętnie biorą udział w programie i chcą wspierać cele ochrony przyrody - powiedziała Jess Morten z centrum ochrony przyrody oceanicznej w Kalifornii.

Celem programu jest zmniejszenie ryzyka śmiertelnych kolizji statków z zagrożonymi wyginięciem płetwalami błękitnymi, płetwalami zwyczajnymi i humbakami. Na dodatek zmniejszenie prędkości wpływa na ograniczenie hałasu oceanicznego oraz zanieczyszczenia powietrza.

- To ogromne zwycięstwo dla waleni. Znacznie zwiększy to korzyści dla ochrony przyrody i, miejmy nadzieję, uchroni więcej osobników przed zderzeniami ze statkami - powiedziała Rachel Rhodes, biolożka z ośrodka badań oceanicznych w Kalifornii.