Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Limity prędkości w Kalifornii. Mają chronić... walenie

Płetwal błękitny
Kalifornia chce chronić walenie
Źródło: 2026 Cable News Network inc. All rights reserved
Kalifornia rozszerza czasowe ograniczenia w prędkości poruszania się łodzi w rejonie wybrzeża. Mają one chronić migrujące walenie, które giną w zderzeniach ze zbyt szybko poruszającymi się jednostkami morskimi. Od kilku lat projekt prowadzony był w wybranych punktach wybrzeża.

Kalifornijskie wybrzeże ma stać się bezpieczniejszym miejscem dla migrujących wielorybów. Wszystko za sprawą ograniczenia prędkości dużych statków do 20 kilometrów na godzinę. Do tej pory obowiązywało ono w niektórych regionach, ale jak przekazała stacja CNN, od przyszłego sezonu ma objąć całe wybrzeże.

Przystąpienie do projektu jest dobrowolne

Środki ochrony mają zostać wdrożone na mocy nowej ustawy podpisanej przez gubernatora stanu Gavina Newsoma. Ograniczenie prędkości statków ma charakter dobrowolny, jednak zwolennicy programu podkreślają, że liczba firm żeglugowych przystępujących do inicjatywy systematycznie rośnie.

- Najczęściej słyszymy, że jeśli strefy ograniczenia prędkości są uwzględniane w harmonogramach z odpowiednim wyprzedzeniem, firmy chętnie biorą udział w programie i chcą wspierać cele ochrony przyrody - powiedziała Jess Morten z centrum ochrony przyrody oceanicznej w Kalifornii.

Celem programu jest zmniejszenie ryzyka śmiertelnych kolizji statków z zagrożonymi wyginięciem płetwalami błękitnymi, płetwalami zwyczajnymi i humbakami. Na dodatek zmniejszenie prędkości wpływa na ograniczenie hałasu oceanicznego oraz zanieczyszczenia powietrza.

- To ogromne zwycięstwo dla waleni. Znacznie zwiększy to korzyści dla ochrony przyrody i, miejmy nadzieję, uchroni więcej osobników przed zderzeniami ze statkami - powiedziała Rachel Rhodes, biolożka z ośrodka badań oceanicznych w Kalifornii.

Autorka/Autor: anw,ast

Źródło: CNN, NOAA

Źródło zdjęcia głównego: Rick Beauregard/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USAzwierzętaKalifornia
Czytaj także:
Lód na jeziorze
Najgłębsze jezioro Polski zamarzło. Miesiąc szybciej niż rok temu
Polska
Mroźna zima
Idzie solidny mróz. Gdzie będzie najzimniej
Prognoza
Pożary roślinności
Tej suszy nie zatrzyma deszcz. Może zaostrzyć pożary
Świat
jaworzyna
Krynica-Zdrój zaprasza na szusowanie
Rakieta Space Launch System rusza w drogę
Dwa kilometry na godzinę. Rakieta wielka jak Big Ben ruszyła
Świat
Powodzie w Mozambiku
Setki ofiar śmiertelnych, domy i wioski zmyte z powierzchni
Świat
Mróz
Trzaskający mróz i gęste mgły. Alarmy w 13 województwach
Prognoza
Myszołów
"Spodziewaliśmy się sikorek, a tu takie ptaszysko przyleciało"
Polska
Kamczatka
Masy śniegu spadły z dachów. Dwie osoby nie żyją
Świat
Kleszcz na ubraniu w styczniu 2025 roku
Nareszcie, zima bez kleszczy. A co z wiosną?
Agnieszka Stradecka
Mróz w Polsce
"Idzie mróz ze wschodu". Będzie dla nas wyzwaniem
Prognoza
Smog spowił Sarajewo
Alarm przed smogiem. "Sytuacja może się tylko pogorszyć"
Smog
Mróz, zima, zimno, śnieg
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Słońce, mróz, śnieg. Zima w Bukowinie Tatrzańskiej
W części kraju aura będzie pogodna
Prognoza
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
Polska
Noc mgła zima
Nocą miejscami będzie mgliście
Prognoza
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pod psem załamał się lód
Świat
Orbiter MAVEN i Mars - wizja artysty
Schowała się za Marsem i przestała odpowiadać. Szukają MAVEN
Nauka
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód"
Świat
Ferie zimowe, śnieg
Siarczysty mróz zaczyna swój pochód
Prognoza
hipo
Władze zamknęły słynny park
Świat
Powódź błyskawiczna w Australii
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
Świat
Rybak ponad 18 godzin płynął na drzwiach lodówki
Dryfował całą noc na drzwiach lodówki
Świat
Pyton
Myślała, że śpi na niej pies. Usłyszała męża: kochanie, nie ruszaj się
Świat
Niedźwiedź brunatny, sen zimowy, zima
"Wyglądają jak martwe, ale to wciąż precyzyjnie kontrolowany proces"
Ciekawostki
Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Silne opady śniegu w rocznicę potężnej śnieżycy
Świat
Starcie mrozu i ciepła nad Polską
Syberyjski wyż zwycięży. Do kiedy potrwa tęgi mróz
Prognoza
Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie
Świat
Mgła
Mglisty i mroźny poranek. IMGW ostrzega
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom