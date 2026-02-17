Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Francja. Łodzie zastąpiły auta. "Nie ma dostępu do miasta"

|
Powodzie na zachodzie Francji
Powodzie na zachodzie Francji
Źródło: Reuters
Sytuacja powodziowa we Francji pozostaje trudna. Po przejściu burzy Nils w wielu regionach obowiązują żółte, pomarańczowe i czerwone alerty. W niektórych miejscach ziemia jest tak przesiąknięta wodą, że nawet niewielkie opady deszczu mogą doprowadzić do katastrofy.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Obecnie najwyższe ostrzeżenia pogodowe (pomarańczowe i czerwone) obowiązują na południowym zachodzie Francji. Woda zalała między innymi miasto Denee w departamencie Maine i Loara. Jak podała agencja informacyjna Reuters, mieszkańcy porzucili swoje samochody i poruszali się za pomocą łodzi.

- Nie ma dostępu do miasta. Drogi nie są przejezdne przez powódź. Jedynym sposobem na dotarcie tutaj są łódki - powiedział mieszkaniec Jason Garnier. Dodał, że niektórzy wykorzystują tę formę transportu, by dostać się do pracy.

W związku z powodziami na zachodzie Francji ponad dziewięć tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu, a ok. 1500 osób musiało zostać ewakuowanych - poinformowały lokalne władze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Powódź na Garonnie w południowo-zachodniej Francji
Poziom wody wciąż wysoki. Do niektórych wsi można dotrzeć tylko łodzią
Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Pękł wał. Mieszkańcy nie chcą się ewakuować
Burza Nills we Francji
"Usłyszałem głośny huk i cały sufit się zawalił"

Nawet niewielkie opady mogą wywołać powódź

Powodzie we Francji są skutkiem burzy Nils, która nawiedziła kraj w ubiegłym tygodniu. Żywioł przyniósł intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Lucie Chadourne-Facon, dyrektokar Vigicrues (systemu monitorującego zagrożenie powodziowe we Francji) przekazał, że w wielu miejscach gleba jest tak mocno przesiąknięta wodą, że opady rzędu 20-30 l/mkw. mogą doprowadzić do katastrofy.

Vigicrues ostrzegł, że we wtorek w godzinach popołudniowych należy spodziewać się wylewania położonych w północno-zachodniej części kraju dopływów Loary, rzek: Loir, Sarthe, Mayenne i Maine. Już teraz w okolicy wiele dróg i gospodarstw jest zalanych. Na północnym zachodzie najbardziej zagrożone jest miasto Angers, zamieszkałe przez ok. 160 tysięcy ludzi. Lokalne władze zamknęły parkingi i niektóre przystanki tramwajowe. - Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat - ostrzegł mer gminy Angers Christophe Bechu. Zaapelował do mieszkańców o to, aby zachowali odpowiedzialność i baczne śledzili informacje władz.

Trudna sytuacja panuje także w południowo-zachodniej części Francji, gdzie wylewają rzeki Garonna, Adour i Dordogne (w okolicach miasta Bordeaux).

Wpływ zmian klimatu

Agencja AFP, powołując się na naukowców z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) zwróciła uwagę, że ulewne opady deszczu będą coraz częstsze i bardziej intensywne ze względu na zmiany klimatu.

- Statystycznie doświadczamy tego, co jest naszą przyszłością, czyli wilgotniejszych zim, a co za tym idzie - obfitszych opadów - tłumaczył hydrolog z Uniwersytetu w Rennes Pierre Brigode.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Reuters, The Guardian, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
FrancjaPowódź
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
zima noc polska śnieg
Nocą wszędzie może padać
Prognoza
Nowa Zelandia
Spadło 10 razy więcej deszczu, niż wynosi miesięczna norma. "To szaleństwo"
Krowy, rolnictwo, hodowla
Wysoko nad Ziemią nam służy, przy powierzchni nas zabija
Smog
kot leżący na lewym boku shutterstock_2317362029
"Koty funkcjonują na wyższym poziomie"
Ciekawostki
Śnieg z deszczem, śnieg
Ciepło wtargnie z dużą siłą. Czeka nas odwilż
Prognoza
Oblodzenia, oblodzone drogi
Ślizgawica i śnieg. Alarmy dla ponad połowy województw
Prognoza
Ześlizgnięcie się podczas wejścia na Rysy
Poślizgnął się na Rysach, poleciał w dół. Nagranie
Polska
rumunia stalaktyty lod shutterstock_606470834
Odkryli bakterie zamrożone przez pięć tysięcy lat. "To zagrożenie, ale i obietnica"
Lodowe jaskinie w parku narodowym Apostle Islands National Lakeshore
Ostatni raz były otwarte 11 lat temu. Pomogły mrozy
Tęcza nad wulkanem
Trwała erupcja, pojawiła się tęcza
Obrączkowe zaćmienie Słońca
Obrączkowe zaćmienie Słońca już dziś
Po powodzi w Kiczewie w Macedonii Północnej
"Zbliżam się do sześćdziesiątki i nigdy wcześniej nie spotkało mnie coś takiego"
Śnieżyca zablokowała autostradę 80 w Kalifornii
Śnieżyce sparaliżowały autostrady. Służby w stanie gotowości
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Znaczne zagrożenie lawinowe w Tatrach
Polska
Zima, śnieg, mróz
Ostrzeżenia IMGW. Silny mróz nadal trzyma
Prognoza
Śnieg, zima
W wielu miejscach czeka nas śnieżna aura
Prognoza
Medycy i strażacy pomogli rannemu kormoranowi
Ranny kormoran zapukał do drzwi szpitala
Ciekawostki
Najmłodszy mieszkaniec ZooParc de Beauval
"Pod koniec próbowaliśmy po prostu uratować życie matki"
Zima śnieg noc
Przed nami kolejna bardzo mroźna noc
Smog
Niedźwiedzie polarne, Arktyka, lód, globalne ocieplenie
10 lat od porozumienia paryskiego, a świat ociepla się coraz szybciej
Nauka
Śnieg, odśnieżanie, zima
Szeroki pas śnieżyc i -15 stopni. Zima nie odpuści
Prognoza
Angielskie miasto Tewkesbury znalazło się pod wodą
Anglicy zmagają się z powodziami
Niedzielna akcja poszukiwawcza w rejonie Dolinki Koziej
Tragedia w Tatrach. Turysta mógł wyzwolić lawinę
Polska
Tuchom (Pomorskie)
Pokazujecie nam swoje termometry
Polska
Zniszczony przez wichurę dom w regionie Waikato
"Obok przepłynął mój portfel"
Zawalił się Łuk Miłości na włoskim wybrzeżu
Łuk Miłości zawalił się tuż po walentynkach
Rano było jeszcze mroźno (-15)
Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej
Polska
Zima, śnieg, lód, morze
Mroźny i śnieżny początek tygodnia
Prognoza
Powódź na Garonnie w południowo-zachodniej Francji
Poziom wody wciąż wysoki. Do niektórych wsi można dotrzeć tylko łodzią
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Duże europejskie lotnisko odwołało setki lotów. Przyczyną atak zimy
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom