Atak rekina na popularnej wyspie

Ataki rekinów w Sydney

Zdarzenie, do którego doszło w sobotę przed godziną 10 lokalnego czasu na wybrzeżu stanu Australia Zachodnia, opisała w oświadczeniu miejscowa policja. 38-letni mężczyzna, którego personalia nie zostały ujawnione, został ugryziony przez rekina, gdy pływał w rafie w pobliżu wyspy Rottnest, znajdującej się około 30 kilometrów na zachód od Perth, stolicy stanu.

Jak relacjonuje australijski nadawca publiczny ABC, po ataku mężczyzna został zabrany łodzią na brzeg, gdzie ratownicy i policjanci przeprowadzali resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo podjętych działań życia 38-latka nie udało się uratować - przekazał rzecznik policji w oświadczeniu.

Wyspa Rottnest jest chętnie wybieraną destynacją turystyczną. Rafa, w której doszło do ataku, to popularne miejsce do nurkowania i wędkowania - turystów przyciąga tu między innymi wrak statku Mira Flores, a także obecność kuok, które - ze względu na swój wygląd - nazywane są "najszczęśliwszymi zwierzętami świata". Służby zaapelowały do osób przebywających na wyspie, by zachowały szczególną ostrożność.

Sobotnie zdarzenie jest drugim śmiertelnym atakiem rekina w Australii w tym roku. W styczniu chłopiec został zabity przez zwierzę, gdy pływał w Zatoce Sydney w południowo-wschodniej części kraju. Wcześniej doszło do serii ataków rekinów na wschodnim wybrzeżu kraju, ale żaden z nich nie zakończył się tragicznie.

Najwięcej ataków rekinów w Australii ma miejsce właśnie wzdłuż wschodniej i południowo-wschodniego wybrzeża. Jak podaje Australijski Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej, średnio dochodzi tam rocznie do 20 takich zdarzeń.