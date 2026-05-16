Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Atak rekina na popularnej wyspie

|
Plaża Pinky na wyspie Rottnest w Australii Zachodniej
Ataki rekinów w Sydney
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Rekin zaatakował mężczyznę pływającego u wybrzeżu australijskiej wyspy. Mimo podjętej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować. To kolejny śmiertelny atak rekina w Australii w tym roku.

Zdarzenie, do którego doszło w sobotę przed godziną 10 lokalnego czasu na wybrzeżu stanu Australia Zachodnia, opisała w oświadczeniu miejscowa policja. 38-letni mężczyzna, którego personalia nie zostały ujawnione, został ugryziony przez rekina, gdy pływał w rafie w pobliżu wyspy Rottnest, znajdującej się około 30 kilometrów na zachód od Perth, stolicy stanu.

Rekin ugryzł mężczyznę

Jak relacjonuje australijski nadawca publiczny ABC, po ataku mężczyzna został zabrany łodzią na brzeg, gdzie ratownicy i policjanci przeprowadzali resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo podjętych działań życia 38-latka nie udało się uratować - przekazał rzecznik policji w oświadczeniu.

Wyspa Rottnest jest chętnie wybieraną destynacją turystyczną. Rafa, w której doszło do ataku, to popularne miejsce do nurkowania i wędkowania - turystów przyciąga tu między innymi wrak statku Mira Flores, a także obecność kuok, które - ze względu na swój wygląd - nazywane są "najszczęśliwszymi zwierzętami świata". Służby zaapelowały do osób przebywających na wyspie, by zachowały szczególną ostrożność.

Kolejny atak rekina w Australii

Sobotnie zdarzenie jest drugim śmiertelnym atakiem rekina w Australii w tym roku. W styczniu chłopiec został zabity przez zwierzę, gdy pływał w Zatoce Sydney w południowo-wschodniej części kraju. Wcześniej doszło do serii ataków rekinów na wschodnim wybrzeżu kraju, ale żaden z nich nie zakończył się tragicznie.

Najwięcej ataków rekinów w Australii ma miejsce właśnie wzdłuż wschodniej i południowo-wschodniego wybrzeża. Jak podaje Australijski Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej, średnio dochodzi tam rocznie do 20 takich zdarzeń.

Surfował, nagle zobaczył w wodzie dziwny kształt. Nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Surfował, nagle zobaczył w wodzie dziwny kształt. Nagranie

Źródło: Australian Broadcasting Corporation, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
55 min
pc
Zmniejsza śmiertelność, dowody mamy od lat. Nie wszyscy ją akceptują
TVN24
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
44 min
3107_spektrum
Życie w spektrum autyzmu
Udostępnij:
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
TVN24
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
Ten błąd podnosi ciśnienie i grozi niepotrzebnym leczeniem. Potwierdziły to najnowsze badania
TVN24
Sokółka (woj. podlaskie), 14.12.2021. Miejscowość Sokółka przy granicy z Białorusią
Dostali miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość mają zwrócić
TVN24
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
TVN24
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła marszałka o posadę dla męża
WARSZAWA
Donald Trump podczas pobytu w Chinach
"Xi zadał to pytanie dzisiaj. Powiedziałem, że nie rozmawiam o tym"
BIZNES
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
TVN24
Na pokładzie statku MV Hondius wykryto liczne przypadki zakażenia hantawirusem
Zbadali hantawirusa wykrytego u kobiety ze statku. Jest komunikat resortu
TVN24
Pies i kot - zdjęcie poglądowe
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował
TVN24
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Policja "stanowczo dementuje informacje" z TV Republika
TVN24
Karol Nawrocki
Nieruchomości, oszczędności, kredyt. Oto majątek Nawrockiego
BIZNES
Czaszka świętej Zdzisławy
Policja odzyskała skradzioną czaszkę Świętej Zdzisławy. Jest jeden problem
TVN24
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Do 90 litrów deszczu. IMGW ostrzega
Prognoza
Beckhamowie
Beckhamowie podwoili majątek. Piłkarz pobił rekord
BIZNES
Giewont, 15.05.2026
Siedem osób w szpitalu po burzy w Tatrach
Polska
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Pochylnia dla pieszych i rowerzystów połączyła Ostrobramską z ulicą Kinową
Pochylnia pieszo-rowerowa połączyła Ostrobramską z Kinową
WARSZAWA
Long Island w stanie Nowy Jork
Tysiące pracowników wstrzymało ruch. Bezterminowy strajk w USA
BIZNES
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
Negocjacje pokojowe między Izraelem a Libanem
Trzecia runda negocjacji przyniosła efekt. Jest decyzja
TVN24
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
Urodzinowa trasa TVN24. Lądek-Zdrój
Jesteśmy w Lądku-Zdroju. "Możemy ujawnić tajemnice"
TVN24
imageTitle
Roland Garros w najszerszym wydaniu! Transmisje w czterech kanałach Eurosportu, Playerze i HBO Max
EUROSPORT
Drogowcy planują nocne prace na S8
Jak pojedziemy S8 od poniedziałku? Harmonogram nocnych prac
WARSZAWA
Błażej Spychalski
"Pomóc panu ministrowi...". Ujawnili akt oskarżenia byłego rzecznika Dudy
TVN24
imageTitle
Nie żyje 19-letnia kolarka
EUROSPORT
wierzchołek góry lodowej
"To co widać na antenie, to wierzchołek góry lodowej". Wrocławska ekipa TVN24 zdradza kulisy
Marta Balukiewicz
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom