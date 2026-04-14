Pogoda na jutro - środa, 15.04. Nocą przez Polskę przejdzie strefa opadów

Opady deszczu nocą
Pogoda na noc
Pogoda na jutro, środa, 15.04. Nocą w części kraju pojawią się słabe opady deszczu. Te spodziewane są także w dzień. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą do 16 stopni.

Noc przyniesie na ogół zachmurzenie duże, bez opadów na wschodzie. W pozostałej części kraju z zachodu w kierunku centrum przemieszczać się będzie strefa całkowitego zachmurzenia i słabych, lokalnych opadów deszczu 0-2 litrów na metr kwadratowy, a punktowo maksymalnie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie i północnym zachodzie do 7-9 st. C w pozostałej części kraju. Powieje słaby lub okresowo umiarkowany wiatr. Na wschodzie przed frontem powieje on z południowego wschodu, w strefie frontu okaże się zmienny, a na zachodzie skręcający za frontem na północny zachód.

Pogoda na jutro - środa, 15.04

Środa zapowiada się pochmurno w przeważającej części kraju. Większe przejaśnienia, a w drugiej części dnia również rozpogodzenia, możliwe są jedynie na zachodzie. W centrum i na wschodzie Polski zaznaczy się wpływ frontu atmosferycznego - zachmurzenie będzie całkowite, a lokalnie pojawią się opady deszczu do 0-2 l/mkw., maksymalnie do 5 l/mkw. Deszcz będzie zanikał w drugiej części dnia. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu, gdzie termometry pokażą około 6-9 st. C. W pasie centralnym termometry pokażą 10-14 st. C, a najwięcej - na krańcach wschodnich i zachodnich do 15-16 st. C. Powieje przeważnie słaby, zmienny wiatr.

Warunki biometeo w środę

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy w regionach centralnych Polski - przekroczy 90 procent. Na pozostałym obszarze wyniesie w granicach 60-90 procent. Niemal wszędzie odczujemy komfort termiczny, jedynie na Pomorzu - chłód. Warunki biometeo będą w znacznej części kraju niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie zachmurzenie całkowite, w drugiej części nocy możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany lub słaby wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, o północy sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę zachmurzenie w Warszawie będzie całkowite ze słabymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 st. C. Wiatr nadciągnie z kierunków południowych, następnie stanie się zmienny, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry wskażą 1009 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zachmurzenie będzie całkowite ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Mogą pojawiać się zamglenia. Temperatura spadnie do 7 st. C. Słaby wiatr powieje głównie z kierunków południowych, chwilami będzie zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie okaże się całkowite ze słabymi opadami deszczu z przerwami, przy opadach możliwe jest słabe zamglenie. Temperatura wyniesie maksymalnie 10 st. C. Powieje zmienny i północno-zachodni słaby wiatr, a czasami umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe dojdzie do 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu czeka nas zachmurzenie całkowite ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Nadciągnie zmienny i północno-zachodni, przeważnie słaby wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, o północy barometry wskażą 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu na początku przyniesie zachmurzenie całkowite lub duże. Możliwe są słabe opady deszczu, szybko zanikające. Pod koniec dnia chmur na niebie będzie już niewiele. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje północno-zachodni, przeważnie słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu czeka nas zachmurzenie duże i całkowite, okresowo możliwe są śladowe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 9 st. C. Wiatr zmienny do północno-zachodniego, przeważnie słaby. Ciśnienie będzie stabilne, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę zachmurzenie okaże się całkowite, a w drugiej części dnia - duże. Padać nie powinno. Termometry we Wrocławiu pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje północno-zachodni, a z upływem dnia zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą zachmurzenie w Krakowie okaże się całkowite, w drugiej części nocy możliwy jest słaby deszcz. Temperatura spadnie do 8 st. C. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, o północy jego wartość osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie zachmurzenie będzie całkowite ze słabymi, okresowymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 15 st. C. Powieje zmienny lub zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 995 hPa.

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Bóbr wszedł do sklepu
"Był zdezorientowany, ubrany na brązowo". Pojawił się w sklepie
Ciekawostki
Wzburzone morze, fale, ocean
Zbadali rozmieszczenie rtęci w oceanach. Pomogły ptaki
Nauka
Start rakiety SpaceX
Niezwykłe widowisko po starcie rakiety SpaceX. Nagranie
Świat
Trzęsienie ziemi w Nevadzie
"Budynek dosłownie podskakiwał"
Świat
GettyImages-627229076
Kłopotliwe dziedzictwo barona narkotykowego. Jest decyzja o eutanazji
Świat
Deszczowa środa
Specyficzna sytuacja w pogodzie. Co nam przyniesie odcięty niż
Prognoza
Manat zaskoczył amerykańskich policjantów
Płukały łódź, gdy zauważyły tego olbrzyma
Świat
W mieście Dennison w Minnesocie spadł grad wielkości jajek
Załamanie pogody rozciągnie się na 2500 kilometrów
Świat
Opady deszczu, wiosna
Dziś radar opadów może wprowadzać w błąd. Dlaczego
Prognoza
Pył z Sahary na zdjęciach satelitarnych
Pył z Sahary dociera do Polski. Gdzie będzie go najwięcej
Prognoza
Wiosna, ptaki budzą się do życia
Dziś nawet 18 stopni, ale powieje dość silny wiatr
Prognoza
Włochy
W weneckim kanale unosiła się ogromna martwa ryba
Świat
W ten sposób Księżyca jeszcze nie widzieliśmy
Polskie mierniki hałasu poleciały w stronę Księżyca
Nauka
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
We wtorek powieje silniejszy wiatr, u niektórych spadnie deszcz
Prognoza
Japonia
"To był dla mnie szok. Moje ubrania zrobiły się kompletnie czarne"
Świat
Przymrozki
Ostrzeżenia IMGW dla dwóch województw
Prognoza
Wale szare (Eschrichtius robustus) blisko mostu Golden Gate w San Francisco
W tym miejscu ginie ich niezwykle dużo. Badacze wiedzą, dlaczego
Świat
Pył saharyjski osadził się na karoserii
Pył znad Sahary w Polsce. Może spaść na ziemię wraz z deszczem
Prognoza
Belgia zakazuje używania automatycznych kosiarek
Nietypowy zakaz. Dotyczy robotów koszących i jeży
Świat
Reakcja suczki Sadie na powrót Christiny Koch do domu
Spotkanie po historycznym locie. Nagranie
Świat
Tajfun Sinlaku na zdjęciach satelitarnych
Supertajfun zmierza na ląd. Niesie ekstremalnie silny wiatr
Świat
Zatoka Gibraltarska
Wraki statków sprzed tysięcy lat odkryte u wybrzeży Hiszpanii
Świat
Susza w Karolinie Północnej zwiększa ryzyko wybuchu pożarów
Ze skutkami tego żywiołu będą mierzyć się przez całe dekady
Świat
Mroźny poranek, mroźna noc
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
Prognoza
Wczesna wiosna, kotki, bazie
Dziś nawet 17 stopni, ale miejscami silniej powieje
Prognoza
Powodzie w Afganistanie
Zalane miasta, zniszczone domy. Nie żyje już prawie 160 osób
Świat
Bolid na niebie
Kula ognia rozświetliła niebo nad ranem. Wiadomo, czym była
Nauka
Początek wiosny, pogodnie, słonecznie, ciepło
Po chłodnej nocy przyjdzie ciepły dzień
Prognoza
Zjawisko halo nad bulwarem w Gdyni
Słoneczny spektakl na polskim niebie. Pokazaliście zdjęcia
Polska
Masowiec Hui Yuan
Spłukiwali do morza resztki węgla. Akcja służb na Bałtyku
Świat
