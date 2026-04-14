Prognoza Pogoda na jutro - środa, 15.04. Nocą przez Polskę przejdzie strefa opadów

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Noc przyniesie na ogół zachmurzenie duże, bez opadów na wschodzie. W pozostałej części kraju z zachodu w kierunku centrum przemieszczać się będzie strefa całkowitego zachmurzenia i słabych, lokalnych opadów deszczu 0-2 litrów na metr kwadratowy, a punktowo maksymalnie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie i północnym zachodzie do 7-9 st. C w pozostałej części kraju. Powieje słaby lub okresowo umiarkowany wiatr. Na wschodzie przed frontem powieje on z południowego wschodu, w strefie frontu okaże się zmienny, a na zachodzie skręcający za frontem na północny zachód.

Pogoda na jutro - środa, 15.04

Środa zapowiada się pochmurno w przeważającej części kraju. Większe przejaśnienia, a w drugiej części dnia również rozpogodzenia, możliwe są jedynie na zachodzie. W centrum i na wschodzie Polski zaznaczy się wpływ frontu atmosferycznego - zachmurzenie będzie całkowite, a lokalnie pojawią się opady deszczu do 0-2 l/mkw., maksymalnie do 5 l/mkw. Deszcz będzie zanikał w drugiej części dnia. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu, gdzie termometry pokażą około 6-9 st. C. W pasie centralnym termometry pokażą 10-14 st. C, a najwięcej - na krańcach wschodnich i zachodnich do 15-16 st. C. Powieje przeważnie słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy w regionach centralnych Polski - przekroczy 90 procent. Na pozostałym obszarze wyniesie w granicach 60-90 procent. Niemal wszędzie odczujemy komfort termiczny, jedynie na Pomorzu - chłód. Warunki biometeo będą w znacznej części kraju niekorzystne.

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie zachmurzenie całkowite, w drugiej części nocy możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany lub słaby wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, o północy sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę zachmurzenie w Warszawie będzie całkowite ze słabymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 st. C. Wiatr nadciągnie z kierunków południowych, następnie stanie się zmienny, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry wskażą 1009 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zachmurzenie będzie całkowite ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Mogą pojawiać się zamglenia. Temperatura spadnie do 7 st. C. Słaby wiatr powieje głównie z kierunków południowych, chwilami będzie zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, o północy dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie okaże się całkowite ze słabymi opadami deszczu z przerwami, przy opadach możliwe jest słabe zamglenie. Temperatura wyniesie maksymalnie 10 st. C. Powieje zmienny i północno-zachodni słaby wiatr, a czasami umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe dojdzie do 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu czeka nas zachmurzenie całkowite ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Nadciągnie zmienny i północno-zachodni, przeważnie słaby wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, o północy barometry wskażą 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu na początku przyniesie zachmurzenie całkowite lub duże. Możliwe są słabe opady deszczu, szybko zanikające. Pod koniec dnia chmur na niebie będzie już niewiele. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje północno-zachodni, przeważnie słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu czeka nas zachmurzenie duże i całkowite, okresowo możliwe są śladowe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 9 st. C. Wiatr zmienny do północno-zachodniego, przeważnie słaby. Ciśnienie będzie stabilne, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę zachmurzenie okaże się całkowite, a w drugiej części dnia - duże. Padać nie powinno. Termometry we Wrocławiu pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje północno-zachodni, a z upływem dnia zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą zachmurzenie w Krakowie okaże się całkowite, w drugiej części nocy możliwy jest słaby deszcz. Temperatura spadnie do 8 st. C. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, o północy jego wartość osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie zachmurzenie będzie całkowite ze słabymi, okresowymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 15 st. C. Powieje zmienny lub zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 995 hPa.