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Chmury grozy. Burzowa sobota w Polsce

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Wał szkwałowy pojawił się w miejscowości Dobieszyn (woj. podkarpackie)
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: M, Sieć Obserwatorów Burz
Wał szkwałowy, nazywany też chmurą szelfową, pojawił się w sobotę między innymi na Podlasiu i Podkarpaciu. Zjawisko to często zwiastuje burze.

Sobota przyniosła niektórych regionom Polski niespokojną aurę. Burze pojawiły się między innymi na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Mazowszu. Grzmiało też na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a także na Dolnym Śląsku.

Zawisły groźne chmury

Wał szkwałowy zawisł w sobotę nad miejscowością Dobieszyn (województwo podkarpackie). Ta groźnie wyglądająca chmura często zwiastuje nadejście burzy.

Wał szkwałowy pojawił się w miejscowości Dobieszyn (woj. podkarpackie)
Wał szkwałowy pojawił się w miejscowości Dobieszyn (woj. podkarpackie)
Źródło zdjęcia: M, Sieć Obserwatorów Burz

Wał szkwałowy, nazywany też chmurą szelfową, zaobserwowano również na Podlasiu. "Za czołem burzy pojawiły się silny wiatr i silne opady deszczu" - napisała Sieć Obserwatorów Burz na swoim profilu.

Chmura szelfowa zawisła nad miejscowością Smarklice (woj. podlaskie)
Chmura szelfowa zawisła nad miejscowością Smarklice (woj. podlaskie)
Źródło zdjęcia: Wioleta, Sieć Obserwatorów Burz
Wał szkwałowy zaobserwowany nad miejscowością Trzeciny (woj. podlaskie)
Wał szkwałowy zaobserwowany nad miejscowością Trzeciny (woj. podlaskie)
Źródło zdjęcia: Paweł, Sieć Obserwatorów Burz

Ciemna, groźnie wyglądająca chmura pojawiła się też w mieście Ostrów Mazowiecka w województwie mazowieckim.

Chmura szelfowa zawisła nad miastem Ostrów Mazowiecka
Chmura szelfowa zawisła nad miastem Ostrów Mazowiecka
Źródło zdjęcia: Emil, Sieć Obserwatorów Burz

Chmura szelfowa pojawiła się też w piątek, kiedy przez Polskę przechodził chłodny front, niosący burze i intensywne opady deszczu. Zawisła ona nad Ustką. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

"Nad Ustką pojawiła się groźna oraz fotogeniczna chmura szelfowa" - napisał internauta.

Chmura szelfowa nad Ustką

Chmura szelfowa nad Ustką
Chmura szelfowa nad Ustką
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Chmura szelfowa nad Ustką
Chmura szelfowa nad Ustką
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

Wał szkwałowy. Jak powstaje?

Wał szkwałowy powstaje na przednim skraju strefy burzowej w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza. Jego wystąpienie poprzedza porywisty i gwałtowny wiatr zwany szkwałem. W rejonie pojawienia się tego typu chmury zazwyczaj występują również intensywne opady. Ta formacja sunie niczym taran.

Źródło: tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz
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Tagi:
pogodaburzeChmury
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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