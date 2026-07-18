Polska Chmury grozy. Burzowa sobota w Polsce Anna Bruszewska |

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: M, Sieć Obserwatorów Burz

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Sobota przyniosła niektórych regionom Polski niespokojną aurę. Burze pojawiły się między innymi na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Mazowszu. Grzmiało też na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a także na Dolnym Śląsku.

Zawisły groźne chmury

Wał szkwałowy zawisł w sobotę nad miejscowością Dobieszyn (województwo podkarpackie). Ta groźnie wyglądająca chmura często zwiastuje nadejście burzy.

Wał szkwałowy pojawił się w miejscowości Dobieszyn (woj. podkarpackie) Źródło zdjęcia: M, Sieć Obserwatorów Burz

Wał szkwałowy, nazywany też chmurą szelfową, zaobserwowano również na Podlasiu. "Za czołem burzy pojawiły się silny wiatr i silne opady deszczu" - napisała Sieć Obserwatorów Burz na swoim profilu.

Chmura szelfowa zawisła nad miejscowością Smarklice (woj. podlaskie) Źródło zdjęcia: Wioleta, Sieć Obserwatorów Burz

Wał szkwałowy zaobserwowany nad miejscowością Trzeciny (woj. podlaskie) Źródło zdjęcia: Paweł, Sieć Obserwatorów Burz

Ciemna, groźnie wyglądająca chmura pojawiła się też w mieście Ostrów Mazowiecka w województwie mazowieckim.

Chmura szelfowa zawisła nad miastem Ostrów Mazowiecka Źródło zdjęcia: Emil, Sieć Obserwatorów Burz

Chmura szelfowa pojawiła się też w piątek, kiedy przez Polskę przechodził chłodny front, niosący burze i intensywne opady deszczu. Zawisła ona nad Ustką. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

"Nad Ustką pojawiła się groźna oraz fotogeniczna chmura szelfowa" - napisał internauta.

Chmura szelfowa nad Ustką Chmura szelfowa nad Ustką Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski Chmura szelfowa nad Ustką Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski

Wał szkwałowy. Jak powstaje?

Wał szkwałowy powstaje na przednim skraju strefy burzowej w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza. Jego wystąpienie poprzedza porywisty i gwałtowny wiatr zwany szkwałem. W rejonie pojawienia się tego typu chmury zazwyczaj występują również intensywne opady. Ta formacja sunie niczym taran.

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