Chciał wziąć ślub, ale trafił do aresztu

Sopoccy policjanci zatrzymali 48-latka, który 16 lat temu prowadził samochód po pijanemu. Mężczyzna przyjechał z Niemiec, by wziąć ślub. To się nie udało, bo zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni trafił do aresztu, by odbyć karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności.