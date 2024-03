Kto u Brzechwy powiedział: "Wół to dla mnie nie nowina, bo wół to wołowina, to zwykła sztuka mięsa, co w polu się wałęsa": nóż, bo któż, masarz, zbir z Kir czy widelec? Na takie pytanie za 125 tysięcy złotych odpowiadał w "Milionerach" TVN pan Remigiusz Kania z Warszawy.

Pan Remigiusz jest prawnikiem po Uniwersytecie Warszawskim i pasjonuje się podróżami. Dziś zagrał o milion złotych, mając do dyspozycji trzy koła ratunkowe: pół na pół, telefon do przyjaciela i pomoc publiczności. W tym sezonie programu pojawiło się także czwarte koło, z którego można skorzystać jednak dopiero, gdy zawodnik odpowie poprawnie na siedem pytań.

Uczestnik zmierzył się z pytaniami z zakresu historii Polski, botaniki czy wiedzy o serialach. Udało mu się dotrzeć do pytania za 125 tysięcy złotych, które dotyczyło wiersza Jana Brzechwy.

Kto u Brzechwy powiedział: "Wół to dla mnie nie nowina, bo wół to wołowina, to zwykła sztuka mięsa, co w polu się wałęsa":

A: nóż, bo któż B: masarz C: zbir z Kir D: widelec

Zawodnik przyznał, że nie zna tego wiersza. Podejmowanie ryzyka opłaciło mu się we wcześniejszej grze, więc pan Remigiusz znów postanowił zaryzykować. Poprosił Huberta Urbańskiego o zaznaczenie odpowiedzi A, niestety nie była ona prawidłowa.

"Szły sobie dwa widelce, zarozumiałe wielce"

Fragment cytowany w pytaniu pochodzi z wiersza Jana Brzechwy "Dwa widelce". Opisuje on rozmowę, w której widelce przechwalają się między sobą. Zatem poprawną odpowiedzią na to pytanie jest D.

