Miał przy sobie płynną amfetaminę. Usłyszał prokuratorski zarzut

Dostęp do danych z komunikatorów internetowych przez służby to przedmiot trwających prac legislacyjnych. Wynika to z faktu, że komunikatory "stały się dziś narzędziem wojny hybrydowej i służby obcego państwa za ich pośrednictwem zlecają różne akty na terytorium Polski" - poinformował szef MSWiA Tomasz Siemoniak. - W Polsce mamy przepisy sprzed 20 lat, gdy internet, telekomunikacja były na zupełnie innym etapie rozwoju - wyjaśnił.