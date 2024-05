Jedną z kobiet uderzył w pośladek, przed drugą się obnażył

37-letni mężczyzna od kilku miesięcy miał zaczepiać mieszkanki Szamotuł (woj. wielkopolski). Pokrzywdzonych jest co najmniej pięć kobiet. Sprawą zajęli się policjanci. Sprawca usłyszał już zarzuty. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Usłyszał zarzuty

Po zebraniu materiału dowodowego 37-letni mieszkaniec gminy Szamotuły jeszcze w poniedziałek został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej kobiet oraz kierowania gróźb karalnych. Mężczyzna odpowie też za obnażanie się w miejscu publicznym, co jest traktowane, jako wykroczenie. Podejrzany zaczepiał mieszkanki Szamotuł od lutego. Policja nie wyklucza, że 37-latek zachowywał się w ten sposób w stosunku do większej liczby kobiet. Prokurator objął podejrzanego dozorem policyjnym i nałożył na niego zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych. 37-latkowi grozi do trzech lat więzienia.