Sadzą drzewa, tworzą "oczka wodne". Tak rolnicy walczą z suszą

Rolnicy z gminy Grodzisk Wielkopolski wzięli sprawy w swoje ręce i walczą z suszą. Reporter TVN24 odwiedził jedną z upraw i sam sprawdził patenty rolników na to, jak zatrzymać wodę na polach.

Patryk Kokociński jest jednym z tych rolników z miejscowości Snowidowo (woj. wielkopolskie), którzy od kilku lat prowadzą nierówną "walkę" o zatrzymanie wody na polach. I wcale nie korzystają z nowoczesnych technologii. Można powiedzieć, że zdecydowali się wrócić do korzeni. I jak przyznaje Kokociński - sporo dzięki temu zyskali.

Sposobów jest kilka. Jeden z nich to obsadzanie miedz swoich pól drzewami. Takie działania zapobiegają erozji wietrznej, a więc nadmiernemu wysychaniu ziemi. To też nowe miejsca do życia dla ptaków i owadów. Podobnie jak oczka wodne, które również mają dla rolników kluczowe znaczenie.