16-latki weszły na zamarznięty staw, bo chciały zrobić zdjęcie. Zarwał się lód, jedna wpadła do wody

- Chciały zrobić sobie zdjęcie na tle zachodzącego słońca. Nagle lód pod nimi zaczął pękać - relacjonuje Andrzej Borowiak, oficer prasowy wielkopolskiej policji. Jedna z dziewczyn, które wybrały się w niedzielę nad stawy na poznańskich Szachtach, wpadła do lodowatej wody. Czekały na pomoc uwięzione na platformie dla wędkarzy, kilkadziesiąt metrów od brzegu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Wcześniej tego dnia z pobliskiego stawu wyłowiono ciało 21-latka. Na to, że mężczyzna wpadł do wody, wskazywało zachowanie jego psa, który biegał wokół przerębla i głośno szczekał.