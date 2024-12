"Nie miałem zamiaru zrobić mu krzywdy"

Z aktu oskarżenia wynika, że Dominik Sikora został uderzony pięścią w lewą część twarzy i upadł na płytę chodnika. Doznał obrażeń czaszkowo-mózgowych. Trafił do szpitala. 31 stycznia 2020 roku zmarł. Podczas pierwszej rozprawy M. nie przyznał się do postawionego mu zarzutu. Skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Nie chciał odpowiadać na pytania poza pytaniami jego obrońcy. Złożył za to krótkie oświadczenie.