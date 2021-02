Motocyklista pędził 164 km/h. Tłumaczył, że nie słyszał policyjnych sygnałów, bo miał kask i słuchawki na uszach

Do pierwszej próby zatrzymania motocyklisty doszło w czwartek chwilę przed godziną 16.30, kiedy policjanci leszczyńskiej drogówki patrolowali teren gminy Osieczna nieoznakowanym radiowozem. - W pewnym momencie na trasie Osieczna - Wojnowice na drodze wojewódzkiej W-432 zauważyli jadącego z nadmierną prędkością motocyklistę - relacjonuje Monika Żymełka z policji w Lesznie.

Motocyklista zatrzymał się dopiero kiedy policjanci go wyprzedzili

Nieświadomy kontroli dalej przyspieszał

Postanowili sprawdzić jak szybko się porusza. - Okazało się, że w miejscu gdzie jest ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę kierowca suzuki jedzie z prędkością 108 kilometrów na godzinę - informuje Żymełka.

Od razu włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i ruszyli za nim. Kierowca nie zareagował na to w żaden sposób, dalej pędził przed siebie. - Popełniał na oczach mundurowych kolejne wykroczenia, trzykrotnie łamiąc obowiązujące tam ograniczenia prędkości. Na "sześćdziesiątce" pędził z prędkością 148 kilometrów na godzinę, tym samym przekraczając dozwoloną prędkość o 88 kilometrów na godzinę - wylicza rzeczniczka. Jak mówi, najwyższą prędkość osiągnął na odcinku gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 kilometrów na godzinę: tam licznik na prędkościomierzu motocykla wskazał 164 kilometry na godzinę.

Kierujący zatrzymał się dopiero po tym, jak wyprzedził go radiowóz. W rozmowie z funkcjonariuszami 26-latek przyznał, że nie miał pojęcia o tym, że za nim jadą. - Okazało się, że mieszkaniec powiatu kościańskiego nie słyszał policyjnych sygnałów, bo przeszkadzała mu zbyt głośna muzyka - mówi Monika Żymełka. W kasku miał słuchawki, muzyka z nich płynąca zagłuszała wszystko to, co działo się dookoła. O karze dla motocyklisty będzie decydował sąd.