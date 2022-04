12-latka potrącona na pasach w Żabnie. Zmarła po ponad godzinie reanimacji

czytaj dalej

W samym Kijowie jest bardzo bezpiecznie - powiedział w TVN24 Mateusz Lachowski, dokumentalista i dziennikarz, który przebywa obecnie w ukraińskiej stolicy. - Pomijając to, że raz na jakiś czas jest ostrzał, to sam Kijów jest już takim miejscem, które przypomina miasto sprzed wojny, to znaczy, że jest bardzo dużo ludzi na ulicach, jeżdżą samochody - opisywał. Relacjonował też między innymi jak wygląda sytuacja w drugim największym mieście kraju, Charkowie, w którym był kilka dni temu.