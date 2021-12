Przywrócił do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna. Minister go odwołał

Powołany faksem

Kilkadziesiąt minut po tym, gdy wiceprezes przywrócił Juszczyszyna do pracy, do olsztyńskiego sądu wpłynęło faksem pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości, według którego Maciej Nawacki został powołany na drugą kadencję na stanowisko prezesa sądu rejonowego.

Około godz. 14 w poniedziałek Nawacki poinformował, że uchylił zarządzenie Krygielskiego. Oświadczył, że decyzja wykraczała poza jego kompetencje i że sprawa Juszczyszyna powinna być niezwłocznie rozpoznana przez Izbę Dyscyplinarną. Prezes Maciej Nawacki wystosował pismo do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, aby zobowiązała Izbę Dyscyplinarną do zajęcia się sprawą.

"Dziś zwyciężyło prawo"

W poniedziałkowym zarządzeniu przywracającym Juszczyszyna do orzekania, wydanym przez wiceprezesa Krygielskiego, była informacja, że w całości uchyla on zarządzenie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 4 lutego 2020 roku.

- Dziś zwyciężyło prawo. W końcu, po niemal dwóch latach, wracam do służby, wracam do orzekania. Trzeba powiedzieć, że to orzeczenia polskich sądów spowodowały, że zostały potwierdzone moje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z powołania na stanowisko sędziego, ale te orzeczenia w gruncie rzeczy stają na straży, stają w obronie praw człowieka - mówił po decyzji wiceprezesa Paweł Juszczyszyn.

Zawieszony dyscyplinarnie

Sędzia Paweł Juszczyszyn 4 lutego 2020 roku został zawieszony w czynnościach przez kwestionowaną jako niezależny organ Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Został odsunięty od orzekania, ponieważ rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie między innymi list poparcia kandydatów do KRS.

16 kwietnia Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie zabezpieczające w sprawie sędziego Juszczyszyna, decydując o przywróceniu go do orzekania. Jednak prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki nie dopuścił go do orzekania.