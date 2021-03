"Leżą obok siebie matka z synem na respiratorach. To są tragedie dla rodzin i nas wszystkich"

- Ważne jest również testowanie się - dodał Cudnik. - Jeżeli ktoś będzie w domu, będzie miał objawy, ale nie podda się testowi, tak naprawdę my nie mamy tej osoby zarejestrowanej jako osoba chora - tłumaczył. - W przypadku pogorszenia stanu zdrowia nie możemy niezwłocznie podać leków, które są dedykowane dla pacjentów z COVID-19. Zwracam uwagę na jedno: po dziesiątym dniu trwania choroby czułość testów spada i my klinicznie, radiologicznie widzimy, że jest to przypadek covid, ale rozpoznania na piśmie nie mamy, albo bardzo trudno to rozpoznanie jest uzyskać, bo musimy wykonywać kolejne i kolejne testy. A biegnie czas - dodał.