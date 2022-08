Śnięte ryby w stawie w Inowrocławiu. "Na brzegach były ich tysiące"

We wtorek pojawiły się pierwsze informacje o masowym śnięciu ryb w jednym z dwóch stawów "Kozłówka" leżącym na granicy Inowrocławia i Jacewa. To łowisko bardzo często odwiedzane przez wędkarzy.

- Otrzymałem we wtorek sygnał o śniętych rybach w stawie "Kozłówka". To głównie mały narybek w granicach pięciu centymetrów. Na brzegach były ich tysiące - powiedział Leszek Orzechowski, prezes zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy.

Wędkarz: przyczyny upatrywałbym w wysokich temperaturach

- To smutna informacja dla wędkarzy z powiatu inowrocławskiego, ponieważ nie mamy innych wód w strukturach Polskiego Związku Wędkarskiego. To był jedyny akwen dla wędkarzy. To pierwszy taki przypadek i w tej chwili pojawia się pytanie o dalszą dzierżawę tego terenu od gminy - stwierdził Orzechowski.

"Nie sądzę, żeby to było jakieś zatrucie"

- Pracownicy terenowi WIOŚ byli na miejscu i badali wodę. Najprawdopodobniej doszło do odtlenienia wody. Nie sądzę, żeby to było jakieś zatrucie - stwierdził Nicpoń.

Te słowa potwierdziła Małgorzata Witkowska z WIOŚ w Bydgoszczy. - Nie potwierdziliśmy, by jakiekolwiek wypływy ścieków dostały się do zbiornika. Jest on natomiast podatny na przyduchy, czyli doszło po prostu do odtlenienia wody. To jest przyczyną śnięcia ryb - wyjaśniła.