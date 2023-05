Pływał rowerem wodnym po jeziorze. Był pijany

Był pijany, ale to nie przeszkadzało mu, by ruszyć na przejażdżkę rowerem wodnym. Mężczyzna został zatrzymany na Jeziorze Ełckim. Dostał mandat. A policja przestrzega, by nie pływać ani nie kąpać się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze rozpoczynają sezon i patrole na akwenach.