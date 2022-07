Pieniądze na Bayraktara zebrane i "teraz są dwa scenariusze". Sierakowski tłumaczy

Polska zbiórka na drona Bayraktar dla ukraińskiej armii osiągnęła cel - zebrano 22,5 miliona złotych. - Serwery nam padły dzisiaj pięciokrotnie, dostaliśmy masę sygnałów, że kolejni ludzie chcą dołączyć do zbiórki - mówił w TVN24 inicjator zbiórki Sławomir Sierakowski. Tłumaczył też, co teraz stanie się z zebranymi pieniędzmi.

Sierakowski był w niedzielę wieczorem gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. - Serwery nam padły dzisiaj pięciokrotnie, dostaliśmy masę sygnałów, że kolejni ludzie chcą dołączyć do zbiórki. A powód jest taki: to chyba jedyna okazja, by nie tylko w telewizji obejrzeć wojnę, ale żeby realnie pomóc Ukraińcom. Możemy wziąć udział w tej walce, wysyłając jak najlepszy sprzęt. Myślę, że dlatego 200 tysięcy Polaków się włączyło - powiedział.