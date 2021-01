Ziobro idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Chce zaskarżyć unijny mechanizm praworządności

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział, że wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania mechanizmu praworządności.

Ziobro: wystąpię do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie unijnego rozporządzenia

W poniedziałek po południu Ziobro poinformował w mediach społecznościowych, że wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności tego rozporządzenia z polską konstytucją.

"Jako prokurator generalny wystąpię do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania mechanizmu praworządności" - napisał na Twitterze.

Konkluzje do rozporządzenia

Tymczasem premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że do rozporządzenia zostały sformułowane konkluzje, które interpretują jego przepisy.

- Te konkluzje są trwałym aktem prawa europejskiego, są bliskie prawu pierwotnemu, są bliskie traktatom w tym sensie - oświadczył, wskazując, że są one "ponad rozporządzeniami".

- Rozporządzenie można zmienić praktycznie za trzy miesiące, za sześć miesięcy, ale rozporządzenie, które musi być zgodne z tymi konkluzjami, które dzisiaj przyjęliśmy, nie jest proste do zmiany. Takie rozporządzenie można zmienić tylko wtedy, kiedy zmienią się w przyszłości konkluzje, a konkluzje wymagają jednomyślności - więc tak długo jak my nie zgodzimy się na zmianę tych konkluzji, które dzisiaj przyjęliśmy, to również rozporządzenie, które musi być w zgodzie z tymi konkluzjami, nie może być zmienione - tłumaczył wówczas premier.