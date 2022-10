Kaczyński o odkupieniu sklepów Żabka. Leszczyna: inwestorzy 10 razy się zastanowią, czy w Polsce warto inwestować

Leszczyna: inwestorzy dziesięć razy się zastanowią, czy w Polsce warto inwestować

"Każdy ma prawo głosić program wyborczy powrotu do średniowiecza"

Posłanka KO nawiązała do innych słów Kaczyńskiego, który także w Puławach - odnosząc się do szkolnictwa wyższego - mówił, że "my chcemy uczelni, które będą zgodne z tradycja akademicką, tą, która kształtowała się jeszcze w średniowieczu, bo to naprawdę stara instytucja i taka właśnie typowo europejska, typowa nasza i typowo przy tym chrześcijańska - szkoły wyższe były całe wieki bardzo blisko związane z Kościołem".

"Widać, że ministra do spraw europejskich zamieniamy na ministra do spraw polexitu"

- Jeżeli to stanowisko definiujemy tak, jak definiowaliśmy poprzednich ministrów, czyli ministra do spraw europejskich, to pan jest rzeczywiście zły. Natomiast dzisiaj widać wyraźnie po tym, co mówi [Zbigniew] Ziobro, co mówi [Mateusz] Morawiecki, co mówi [Jarosław] Kaczyński, że ministra do spraw europejskich konstytucyjnie zamieniamy na ministra do spraw polexitu, do spraw wychodzenia z Unii Europejskiej. I akurat do tego to ten pan i jego koledzy nadają się doskonale - dodał wicemarszałek Senatu.