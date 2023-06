Wyrok TSUE. "Prawo i Sprawiedliwość, które jest na wojnie z Unią Europejską, jest na wojnie z własnymi obywatelami"

Śmiszek: ten wyrok jest miażdżący dla polskiego państwa, szczególnie dla PiS

- Podstawą funkcjonowania sądownictwa i w Polsce, i w Europie, są sędziowie, którzy mają pełen ustawowy mandat od państwa do tego, żeby orzekać. Jeśli ktoś wchodzi do budynku sądu, zakłada togę, zakłada łańcuch z orłem i udaje sędziego, to naprawdę to jest za mało, żeby być sędzią. Sędziowie w Polsce muszą mieć pełne prawo do tego - i to powiedział dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - żeby móc badać status innego sędziego - mówił. - Nie dlatego, że kogoś lubią albo nie lubią, tylko dlatego, żeby obywatel, który idzie do sądu po sprawiedliwość w sprawie z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa karnego, miał pewność, że wyrok został wydany przez sędziego, a nie przez przebierańca - mówił poseł Lewicy.