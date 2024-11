Szczególnie tragiczny w ubiegłym tygodniu był czwartek. W wypadkach tego dnia zginęło dziesięć osób, a 64 kolejne zostały ranne. Pod względem liczby osób z obrażeniami ciała najgorzej wypadł wtorek, kiedy to rany odniosły 84 osoby. Od początku tego miesiąca do 24 listopada w Polsce doszło do 1182 wypadków drogowych, w których zginęło 88 osób. Obrażenia odniosły łącznie 1334 osoby.