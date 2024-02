Łukasiewicz: pod każdym względem Rosja traci i przegrywa tę wojnę

"Pod każdym względem Rosja traci i przegrywa tę wojnę"

W jego ocenie "pod każdym względem Rosja traci i przegrywa tę wojnę". - My patrzymy na Awdijiwkę i widzimy jakiś niewielki taktyczny sukces. Spójrzmy na Rosję, która tę wojnę przegrała przez te pierwsze dwa lata. To nie jest tak, że Rosja jest jakimś gigantem, który idzie i miażdży wszystko na swojej drodze - stwierdził Łukasiewicz. Według niego "Rosja nie ma zdolności żeby wygrać tę wojnę szybko".

"Ukraina staje się pokazem rosyjskiej brutalności i siły"

Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj wypowiadał się w nieco mniej optymistycznym tonie. Zwrócił uwagę, że "Rosja jest już państwem, które pracuje na zasadach wojennych". - To jest już państwo agresywne, które ze swojej nomenklatury wyprowadziło kwestie prowadzenia polityki metodami pokojowymi, cywilizacyjnymi i teraz robi to metodami wojennymi - zauważył.

"Rosja uważa, że wola kroczy przed decyzją"

Podkreślił, że "Ukraina póki walczy, degraduje możliwości armii rosyjskiej do prowadzenia dużych operacji zaczepnych". - Nie sądzę, żeby Rosja odbudowała to bardzo szybko, co nie znaczy, że nie robi wszystkiego, żeby to zrobić - zauważył. Wskazał, że w tym roku Rosja "otwiera kolejne centra szkoleniowe, zwiększa swoje możliwości, żeby swoją armię odbudować nie tylko ilościowo, ale przede wszystkim jakościowo".