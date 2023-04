Hołownia: naszą strategią na zwycięstwo jest trzecia droga

Naszą strategią na zwycięstwo jest trzecia droga: to polityka oparta na wartościach, na ludzkiej aktywności, na konkretnych pomysłach i programie - powiedział w piątek lider Polski 2050 Szymon Hołownia podczas spotkania w Szczecinie. - W 2019 roku zdecydowałem się zmienić całe swoje życie właśnie wchodząc na tę trzecią drogę, bo miałem dość dwóch istniejących – dodał.

- Kto powiedział, że jesteśmy skazani tylko na dwie drogi? A dlaczego nie możemy mieć trzeciej, która zwraca się od polityków ku ludziom, ku ich realnym problemom – mówił Hołownia.

Budowanie tak zwanej "trzeciej drogi w polskiej polityce" liderzy Polski 2050 Szymon Hołownia i Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosili w czwartek podczas wspólnej konferencji prasowej. Partie podjęły decyzję o wspólnym starcie w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

- Od wczoraj coraz więcej jest takich głosów, że jest nadzieja na to, że tej jesieni opozycja demokratyczna w Polsce może wygrać wybory. Jestem przekonany, że to zależy tylko i wyłącznie od nas, od naszej determinacji, nie od Jarosława Kaczyńskiego czy innych czynników, tylko od tego, czy my będziemy wierzyli, że wygramy - mówił szef Polski 2050.

Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia PAP/Marcin Bielecki

Jak dodał, wskazana przez niego tak zwana trzecia droga, to "polityka oparta na wartościach, na ludzkiej aktywności, na konkretnych pomysłach i programie". Zaznaczył, że ma być strategią na zwycięstwo w nadchodzących wyborach.

- W 2019 roku zdecydowałem się zmienić całe swoje życie właśnie wchodząc na tę trzecią drogę, bo miałem dość dwóch istniejących – powiedział Hołownia.

Hołownia: pierwszy raz od 30 lat biedniejemy, to trzeba zatrzymać

Podczas spotkania lider Polski 2050 mówił też o zielonej energii. - Dzisiaj potrzebujemy zielonej energii, żeby zbić na dobre inflację, żeby przychodziły do nas inwestycje z zachodu – zaznaczył. - Widzimy nasze rachunki za prąd. Widzimy, ile płacimy za chleb, a składową ceną chleba jest to, że piekarz przygotowuje go w piecu, który najczęściej jest na prąd – dodał.

- Cały świat pokazuje, że taniej jest żyć, kiedy mamy zieloną energię, a nie czarną. Ta potrzeba sprawiedliwej transformacji energetycznej jest osią naszego programu. Chcielibyśmy, aby każdy zarabiał na tym, że produkuje prąd i ciepło, żeby opłacało się to robić w ramach wspólnot mieszkaniowych – mówił Hołownia. - Żebyśmy mieli samowystarczalne elektrownie na poziomie wsi, gminy, a nawet i osiedla - dodał.

Szymon Hołownia: naszą strategią na zwycięstwo jest trzecia droga. Spotkanie z wyborcami w Szczecinie Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

- Jeśli uda nam się uzyskać wasze zaufanie, to nie "Taurony" i "Enee" będą zarabiać na energii, to my będziemy na niej zarabiać, a nie tracić, tak jak to jest w tej chwili – podkreślił Hołownia.

- Państwo jest od tego, żeby zauważyć, że są i tacy, którzy przestają sobie radzić. Pierwszy raz od 30 lat biedniejemy, to trzeba zatrzymać. To trzeba odwrócić. Nie ma żadnego powodu, żeby Polacy dzisiaj biednieli – mówił.

Podczas spotkania w Szczecinie lider Polski 2050 przekazał także, że po majówce zostanie ogłoszony pomysł na media publiczne. Przedstawieni zostali także "kandydaci na kandydatów" na listy wyborcze Polski 2050 Szymona Hołowni w nadchodzących wyborach parlamentarnych: Adam Rudawski, Agnieszka Malinowska-Wasiluk, Robert Sidełko i Mieczysław Skawiński.

Szymon Hołownia, Rafał Mładanowicz i dr Jerzy Plewa w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

