Szef MON: nie dopuścimy, by najmniejszy skrawek naszej ziemi był okupowany przez wroga

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oświadczył w sobotę w Suwałkach, że polskie władze nie dopuszczą, by najmniejszy skrawek Rzeczypospolitej Polskiej był okupowany przez wroga. Dodał, że do 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach trafią wkrótce nowoczesne niszczyciele czołgów Ottokar Brzoza.

- Nie dopuścimy do tego poprzez to, że będziemy rozwijać jednostki wojskowe, takie jak 14. Pułk Przeciwpancerny w Suwałkach. Nie dopuścimy do tego poprzez to, że będziemy uzbrajać Wojsko Polskie w nowoczesną broń - podkreślił minister.