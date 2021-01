"Naród powinien dbać o swoje elity". Prezydent Poznania o szczepieniach artystów i honorowych obywateli miasta

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak napisał w niedzielę w mediach społecznościowych, że gdyby to od niego zależało, w pierwszej kolejności zaszczepiłby honorowych obywateli miasta. "Naród powinien dbać o swoje elity. W Polsce, gdzie władza, mentalnie tkwiąca w socjalizmie, systemowo je niszczy, wciąż mamy z tym problem" – stwierdził.

Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował w czwartek, że z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek, które niezależnie od etapu zerowego szczepień obejmującego personel medyczny otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych i które musiały być wykorzystane do końca roku, zaszczepił m.in. 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień.

Tymczasem prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski zapewnił, że Warszawski Uniwersytet Medyczny nie otrzymał żadnej dodatkowej puli szczepionek dla osób spoza grupy "zero". - Nie było żadnej dodatkowej puli dawek szczepionek dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tym bardziej specjalnej puli dla celebrytów. Wszystkie szpitale otrzymały tak samo opisane, zdefiniowane przesyłki szczepionki. To były szczepionki dedykowane wyłącznie dla osób z grupy "zero" - oświadczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową.