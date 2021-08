Piotr Gliński apeluje o szczepienie się na koronawirusa. "Będą ludzie umierali, jeżeli nie będziemy się szczepili"

- Mamy olbrzymi problem z pandemią, ponieważ ona w tej chwili trochę przycichła, ale czwarta fala pandemii jest za progiem i najprawdopodobniej w ciągu miesiąca uderzy w Polskę. Apelujemy do wszystkich o to, żeby się szczepili, bo szczepienie jest jedynym remedium na tę sytuację - powiedział dziennikarzom po uroczystości przekazania strat wojennych w siedzibie MKDNiS wicepremier Gliński. Dodał, że "to jest jedyne lekarstwo, które obniży to uderzenie czwartej fali".