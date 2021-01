Kto i kiedy będzie mógł zapisać się na szczepienie? Rząd przedstawił harmonogram

Jak się zapisać na szczepienie?

4,6 miliona seniorów powyżej 70. roku życia

Pełnomocnik do spraw szczepień zapowiedział jednocześnie, że w pierwszym kwartale 2021 roku dotrze do Polski powyżej sześciu milionów dawek szczepionki od dwóch producentów - Pfizer/BioNTech i Moderna. Do końca kwartału - jak dodał - "będziemy mogli zaszczepić około trzech milionów osób".

Dworczyk podkreślił, że z grupy seniorów nie wszyscy będą mogli się zaszczepić od razu. - Ponieważ z grupy liczącej ponad 4,5 mln osób będziemy mieli szczepionki do końca marca dla 2,3 miliona osób - poinformował szef KPRM. Jak dodał, "pozostałe z tych 3 milionów osób do zaszczepienia, to osoby z grupy zero, czyli około 700 tysiąca osób".