Sędzia chce, by wyłączono ją ze sprawy Romanowskiego. Prokuratura: to jest pilne

Rzecznik PK: sprawa jest pilna

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówił, że Marcin Romanowski usłyszał zarzuty i jest teraz osobą podejrzaną. - Oczywiście to się może zmienić, jeżeli sąd uzna, że nie mieliśmy racji. My kontynuujemy to postępowanie, żeby była jasność. Mamy dużą liczbę innych wątków, gdzie są prowadzone czynności. Możemy próbować wnioskować do sądu o to, aby jednak to zażalenie było rozpoznane szybciej. Jaką to będzie miało formę, to zobaczymy - powiedział Nowak.