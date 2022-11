Sędzia Tuleya przywrócony do pracy. Kuchciński: nie znam jegomościa

czytaj dalej

Od września doszło w Rosji do co najmniej sześciu katastrof z udziałem samolotów wojskowych - poinformował we wtorek portal dziennika "Jerusalem Post". Eksperci oceniają, że jedną z możliwych przyczyn są zachodnie sankcje, ograniczające możliwość pozyskiwania przez Rosję części zamiennych do maszyn.