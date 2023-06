Ogromny sukces Świątek na Roland Garros. "Iga osiągnęła już Himalaje tenisa"

czytaj dalej

Do dwóch poważnych zdarzeń doszło w tzw. długi weekend na jeziorze Bełdany (województwo warmińsko-mazurskie). Już drugi dzień służby szukają 32-latka, który skoczył z jachtu do wody i nie wypłynął. Więcej szczęścia miały dwie rodziny, którym w sobotnie południe ratownicy pomogli, gdy wpadły do wody po wywrotce żaglówki.