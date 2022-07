Z karawanu podczas jazdy wypadła trumna. Policja ustala, czy była pusta

czytaj dalej

Gdybym dzisiaj powiedział pani, że postanowiłem zostać kobietą, to byłoby to zabawne - powiedział reporterce TVN24 Ryszard Terlecki, szef klubu PiS. Odniósł się w ten sposób do kolejnej transfobicznej wypowiedzi prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Politycy PiS nie powiedzą Kaczyńskiemu, że jest śmieszny, że jest infantylny. Udają, że pan prezes jest świetny, a wszystko, co mówi jest mądre - skomentował Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej.