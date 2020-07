"Nie ma zasady, że trzeba przywalić żonie lub uderzyć dziecko". Protesty w obronie konwencji stambulskiej

"Państwo powinno chronić kobiety, dzieci i wszystkie rodziny przed przemocą"

We Wrocławiu w proteście przeciwko wycofaniu się z konwencji wzięła udział posłanka Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - To demonstracja w obronie fundamentalnych wartości: prawa do wolności od krzywdy i przemocy - tłumaczyła. - To naprawdę jest bardzo prosty temat, bo należy stać po stronie ofiar, osób doświadczających przemocy, a nie po stronie sprawców - podkreśliła.