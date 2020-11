"Wszyscy odrobili lekcje, wyciągnęli wnioski. Jedna i druga strona zachowała daleko idący rozsądek"

"Wszyscy odrobili lekcje, wyciągnęli wnioski"

Stało się tak - stwierdził - " bo wszyscy odrobili lekcje, wyciągnęli wnioski". - I to jest tak po ludzku najfajniejsze. Bo ja się martwiłem, że może dojść do jakiegoś niebezpieczeństwa, zagrożenia, niepotrzebnych przepychanek - powiedział były policjant.

Karczyński: pojedyncze zdarzenia nie mogą wpływać na opinię o całej policji

- Oczywiście są takie sytuacje, które powodują, że będziemy o tym rozmawiać, że ktoś psiknął gazem, użył pałki. Ale to są pojedyncze zdarzenia, które nie mogą wpłynąć na (opinię o - red.) 100 tysięcznej armii, która codziennie pracuje po to, żebyśmy mogli bezpiecznie wrócić do domu, bezpiecznie chodzić po ulicach. 99,9 policjantów jest po to, żebyśmy się czuli bezpiecznie - powiedział gość TVN24.