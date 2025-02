"Kopernikański przewrót" Tuska

W niedzielę w programie "W kuluarach" propozycję premiera dla Brzoski komentowali dziennikarze Arleta Zalewska, Radomir Wit oraz Konrad Piasecki. - Czy to była ustawka? Czy to było przygotowane? Czy tak to miało być i to było staranie zaplanowane? Czy to był jakiś impuls, instynkt polityczny Donalda Tuska, który się objawił? - zastanawiał się Piasecki.