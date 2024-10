Prokurator Ewa Wrzosek wycofała swoją rezygnację

czytaj dalej

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała, że na drodze S7, na której doszło do karambolu obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. - Jest to o 30 km/h mniej niż wcześniej podawano - wyjaśnił Mariusz Duszyński i dodał, że prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu o niearesztowaniu podejrzanego. Do karambolu doszło 18 października wieczorem na S7 koło Gdańska. Czworo dzieci zginęło, a 15 osób zostało rannych.