Co dalej z koalicją rządzącą? Minister Wójcik: to jest przekroczenie czerwonej linii

Wójcik mówił w "Rozmowie Piaseckiego" o losach projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, któremu sprzeciwia się Solidarna Polska . Projekt ten - złożony przez Prawo i Sprawiedliwość - miałby umożliwić wypłatę Polsce unijnych środków z Funduszu Odbudowy. Jednak prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie zgodzi się na proponowane w projekcie rozwiązania i nie pozwoli, by został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie. Ostatecznie projekt ten został zdjęty z porządku obrad. Ma być procedowany na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Minister Wójcik: to przekroczenie czerwonej linii

Wójcik pytany o konflikt w obozie rządzącym w sprawie tego projektu powiedział, że "nie ma powodu", by Solidarna Polska opuściła koalicję rządzącą. - My na pierwszym miejscu stawiamy kwestię suwerenności. To jest dla nas zawsze czerwona linia w każdej dyskusji - podkreślił.