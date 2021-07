"Partia rządząca przystąpiła do drugiego etapu rewolucji"

"Mi się wydaje, że jest przede wszystkim zamęt"

Profesor Ryszard Bugaj, ekonomista, były doradca Lecha Kaczyńskiego komentował wypowiedź poprzedniczki. Stwierdził, że "mówienie o drugim etapie sugeruje, że jest jakaś przemyślana polityka, która jest realizowana przy pomocy różnych instrumentów". - A mi się wydaje, że jest przede wszystkim zamęt. Prawo i Sprawiedliwość znajduje się w szczególnej sytuacji, kiedy nie panuje nad wydarzeniami i podejmuje decyzje w sposób nieskoordynowany. To może doprowadzić do fatalnych rezultatów, jest bardzo mało prawdopodobne, żeby doprowadziło PiS do zwiększenia poparcia politycznego - ocenił Bugaj.

Jak zaznaczył, nie oznacza to, że PiS "nie ma koordynacji ideologicznej, że nie ma skłonności do tego, by wziąć pod but różne media". - Mówiąc zamęt i chaos, mam na myśli pomysły takie, które są w sposób oczywisty nie do zrealizowania, a mimo to zostały podjęte i tylko biją w prestiż tych, którzy je podejmują. Takim pomysłem moim zdaniem jest zamach na TVN - powiedział gość "Faktów po Faktach".