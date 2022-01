Związkowa Alternatywa. Apel do premiera i ministra finansów w sprawie Polskiego Ładu. "Nowe przepisy są niejasne i niedoprecyzowane"

Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej skierowała do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra finansów Tadeusza Kościńskiego apel w sprawie Polskiego Ładu. "Jesteśmy oburzeni i głęboko zaniepokojeni tym, co się dzieje wokół reformy podatkowej zwanej Polskim Ładem" - napisano. W ich ocenie "reforma została przygotowania pośpiesznie, z bardzo krótkim vacatio legis i bez odpowiedniego przygotowania państwa do jej wdrożenia".

W sobotę Międzynarodowy Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej opublikował apel do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra finansów Tadeusza Kościńskiego w sprawie Polskiego Ładu. "Jako wysoko wykwalifikowani pracownicy urzędów skarbowych z całej Polski jesteśmy oburzeni i głęboko zaniepokojeni tym, co się dzieje wokół reformy podatkowej zwanej Polskim Ładem" - napisano.

Związkowa Alternatywa: reforma przygotowana pospiesznie

Związkowa Alternatywa oświadczyła, że "z medialnych wypowiedzi przedstawicieli rządu dowiadujemy się, że o szczegółach Polskiego Ładu będą informować pracownicy Urzędów Skarbowych". Zwrócono uwagę, że "minister finansów bez żadnych konsultacji ze stroną związkową ogłosił, że urzędy skarbowe będą czynne dłużej niż dotychczas". "Trudno nam zaakceptować taki tryb działania. Pracownicy Urzędów Skarbowych nie brali realnego udziału w procesie legislacyjnym Polskiego Ładu. Dlatego proponujemy, by oprócz Urzędów Skarbowych, do godziny 19 otwarty był też punkt informacyjny w Ministerstwie Finansów, gdzie pracownicy Ministerstwa udzielaliby informacji odnośnie Polskiego Ładu" - oświadczono.

"Jako profesjonalni pracownicy Urzędów Skarbowych nie jesteśmy w stanie z pełnym przekonaniem informować obywateli o nowych rozwiązaniach, skoro najwyżsi przedstawiciele rządu nie są przekonani o tym, jak je interpretować i jaki będzie ich ostateczny kształt. Zważywszy na fakt jak Polski Ład jest wdrażany, mamy poważne wątpliwości między innymi co do wpływu obecnych zmian na kształt rocznych rozliczeń podatkowych" - oceniono.

"W tej sytuacji apelujemy o to, by strona rządowa precyzyjnie przygotowała ostateczny kształt i wykładnię przepisów podatkowych, i by pracownicy KAS mieli czas na zaznajomienie się z nowymi regulacjami. Jednocześnie domagamy się, by ewentualne zmiany w godzinach pracy urzędników KAS były uprzednio przedmiotem rozmowy pracodawcy ze związkami zawodowymi. O tak ważnych sprawach pracownicy administracji skarbowej nie powinni dowiadywać się z mediów" - czytamy w apelu.