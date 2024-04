"Pierwsze takie zaręczyny na pokładzie!" - przekazały Polskie Linie Lotnicze LOT w mediach społecznościowych w poniedziałek. "Niczego bardziej wzruszającego dziś nie zobaczysz" - zapewnia przewoźnik we wpisie o zaręczynach kapitana Konrada i stewardesy Pauli na Facebooku.

W opublikowanym przez PLL LOT nagraniu kapitan, przedstawiony przez linie jako Konrad, wita pasażerów samolotu Embraer 195 PLL LOT przed odlotem do Krakowa, informując o planowanym czasie podróży i temperaturze w miejscu lądowania. Następnie przechodzi do niecodziennego komunikatu. - Proszę państwa, proszę pozwolić, że zajmę państwu krótką chwilę. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla mnie. Dzisiaj na pokładzie tego samolotu jest bardzo ważna dla mnie osoba, a także duża część naszej rodziny. Mojej i najpiękniejszej stewardesy, która jest z tyłu tego samolotu w tym momencie - mówi kapitan, machając do swojej narzeczonej. - Półtora roku temu w tej pracy poznałem najcudowniejszą osobę, która totalnie odmieniła moje życie, zupełnie - dodaje łamiącym się głosem.