Neurolog o udarach mózgu: coraz częściej chorują młodzi ludzie, którzy ignorują objawy

Przyczyny udarów u młodych

Zaburzenia depresyjne u pacjentów

- Młody organizm jest w stanie się zregenerować i siły witalne na to pozwalają, jednak tym, co dotyka często takie osoby, to zaburzenia depresyjne. Ci ludzie są nagle wyciągani z pędu swojego życia i codziennej gonitwy, i gdy mówimy im "musi pan, pani odpuścić", problemem dla nich staje się nie choroba, ale to, że coś ich ominie. Odbierają to w pierwszej chwili jako porażkę - mówiła Mazurek.

Jak zapobiec udarowi?

Mazurek podkreśliła, że by zapobiec udarowi, należy co jakiś czas mierzyć ciśnienie tętnicze, a w przypadku wątpliwości co do parametrów zgłosić się do lekarza rodzinnego, a także co najmniej raz do roku wykonać badania laboratoryjne - morfologię, jonogram, lipidogram, hormony tarczycy, poziom cukru we krwi.