Terlecki milczy po pytaniu o nagrania działaczy PiS z Dolnego Śląska

"Zawsze zdarzyć się mogą czarne owce"

Sobolewski poinformował też, że część z dotychczasowych działaczy partii z Wałbrzycha na pewno będzie chciała nadal działać w partii, natomiast czy będzie im to umożliwione, to - jak zaznaczył - będzie uzależnione od decyzji tej komisji.

"Najazd Hunów"

Nagrania komentował poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. - Politycy PiS-u doprowadzili nepotyzm, kumoterstwo, wykorzystywanie spółek Skarbu Państwa, instytucji centralnych i bezkarność związaną z prokuraturą do jakiegoś poziomu nieosiągalnego w cywilizowanym państwie. To, co dzieje się w instytucjach centralnych, spółkach Skarbu Państwa, to jest jakiś najazd Hunów, pisowskich Hunów, na majątek wszystkich Polaków - powiedział.